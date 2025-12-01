Staffel 2Folge 5vom 14.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 5: Nachts auf der Autobahn
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Ein 40 Tonnen schwerer LKW beladen mit Altmetall stürzt um, und seine stachelige Fracht verteilt sich auf der gesamten Fahrbahn. Bergungsexperte Steve gerät an seine Grenzen, denn das Unterfangen ist ein Kraftakt gegen die Zeit.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
