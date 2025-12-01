Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 14.12.2025
Nachts auf der Autobahn

Nachts auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 5: Nachts auf der Autobahn

42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Ein 40 Tonnen schwerer LKW beladen mit Altmetall stürzt um, und seine stachelige Fracht verteilt sich auf der gesamten Fahrbahn. Bergungsexperte Steve gerät an seine Grenzen, denn das Unterfangen ist ein Kraftakt gegen die Zeit.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 2 Staffeln und Folgen