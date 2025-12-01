Staffel 2Folge 7vom 21.12.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 7: Ein guter Kumpel
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Bergungsexperte Simon hat es heute mit einem tonnenschweren LKW zu tun, der einen Hang hinabgerutscht ist. Außerdem sickert Kraftstoff aus dem Fahrzeug.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
