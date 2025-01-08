Aus großer Höhe folgt große EnttäuschungJetzt kostenlos streamen
LOST CHEFS
Folge 11: Aus großer Höhe folgt große Enttäuschung
45 Min.Ab 12
Während die Teams der lebenswichtigen Hilfe aus dem Himmel entgegenfiebern, ist die Geschäftigkeit schon groß: Pläne werden geschmiedet, Kochstellen optimiert und erste Zutaten vorbereitet. Niemand will unnötig Zeit verlieren, wenn es endlich los gehen kann! Doch dann liegen die Nerven blank: Nach einer kräftezehrenden Bergung aus dem Meer, fällt das Care-Paket absolut nicht so aus, wie erhofft. Schaffen es die erschöpften LOST CHEFS trotzdem auch an Tag 4 noch, wieder das beste draus zu machen?
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes