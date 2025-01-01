Kleine Fische, große Hoffnung!Jetzt kostenlos streamen
LOST CHEFS
Folge 2: Kleine Fische, große Hoffnung!
45 Min.Ab 12
Der Moment der Wahrheit ist gekommen: Die Lost Chefs finden ihre Hütten am Strand, die für die nächsten Tage ihr spärliches Zuhause sein werden. Viel Zeit, sich umzuschauen, bleibt aber nicht. Denn es wartet ein Ringen mit den Elementen auf sie: Erst müssen sie sich in die Fluten stürzen, um Fische für die erste Koch-Challenge zu fangen, dann kämpfen sie mit dem Feuer. Denn ohne das läuft hier einfach nichts. Schon an Tag 1 reicht die Palette der Gefühle von Euphorie bis pure Verzweiflung!
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
LOST CHEFS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes