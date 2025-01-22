Geht aufs Ganze oder geht heim!Jetzt kostenlos streamen
LOST CHEFS
Folge 15: Geht aufs Ganze oder geht heim!
47 Min.Ab 12
Vor dem Einzug ins Finale wartet eine brutale Challenge auf die LOST CHEFS, die erst in der Jungle Kitchen ihre ganze Härte offenbart: Die Uhr tickt, 3 Gerichte sind gefragt und erst jetzt sehen die Sterneköche, womit sie wirklich arbeiten müssen. Hier entpuppt sich Zucchini als Kürbis, dort fehlen fest eingeplante Zutaten gleich ganz! Dazu das Wissen: Jedes Team hat einmal gewonnen, keiner ist sicher! Die Luft brennt, die Emotionen kochen hoch. Wer holt den letzten Tagessieg? Wer fliegt raus?
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes