LOST CHEFS
Folge 9: Acht Zutaten, unendliche Möglichkeiten zu versagen!
34 Min.Ab 12
In der Jungle Kitchen kochen die Gemüter wieder hoch: Die dritte Challenge ist wahrscheinlich die bisher fieseste! Dabei klingt die Rechnung so einfach: 8 Zutaten – plus 2 versierte Köche – geteilt durch 11 Teller – ergibt 4 Seesterne! Aber gerade in der Einfachheit des kenianischen Nationalgerichts liegt die Schwierigkeit. Und dann kommt noch fieser Zeitdruck dazu. Hier muss jeder Handgriff sitzen, jede Zutat stimmen, um am Ende ganze zehn skeptische Kenianer:innen und Chef Kim zu überzeugen!
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes