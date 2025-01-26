LOST CHEFS
Folge 16: Enttäuschung und Euphorie
26 Min.Ab 12
Kurz vor Schluss fahren die Gefühle Achterbahn! Ob im Hotel oder am Strand: Die LOST CHEFS sinnieren über den Wahnsinn der letzten Tage und lassen dabei tief blicken: Was waren die größten Herausforderungen? Wo lagen die Fehler? Wie krass war es wirklich? Mancher ist von sich selbst enttäuscht, für andere ist es “das perfekte Finale”. Während zwischen Abschiedsschmerz und Vorfreude aufs letzte Kochen sogar Tränen fließen, wird eines klar: Alle haben gewonnen – und zwar Erfahrungen fürs Leben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOST CHEFS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes