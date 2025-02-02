Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die LOST CHEFS des Jahres sind …

Die LOST CHEFS des Jahres sind …

Folge 18: Die LOST CHEFS des Jahres sind …

33 Min.Ab 12

Nichts geht mehr! Alle Gänge sind gekocht, der letzte Teller ist angerichtet. Jetzt liegt es an der Jury zu bestimmen, wer die LOST CHEFS des Jahres sind. Mehr denn je zählt jedes Detail, denn diesmal entscheiden auch die ausgeschiedenen Teams mit. Und die offenbaren nicht nur interessante Einblicke in ihre Erfahrungen der letzten Tage, sondern lassen diese auch in die Bewertung einfließen. Dazu tun sich bei diesem außergewöhnlichen Candlelight Dinner Parallelen in den Gerichten auf.

