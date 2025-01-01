Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSiebenStaffel 1Folge 10
Folge 10: Die Flucht

24 Min.Ab 12

Lotta wird in Alex verwandelt und muss ein anstrengendes Test-Shooting absolvieren. Als sie danach mitbekommt, wie sich der Fotograf über ihre mangelnde Professionalität beschwert, ist Lotta enttäuscht und niedergeschlagen - sie hat doch ihr Bestes gegeben! Unterdessen gelingt es Alex, Michael zu erreichen: Sie erfährt von ihm, dass bei Firework vermutlich etwas Geheimes läuft ... Vincent hat in der Villa ein Koks-Tütchen gefunden. Wie sich herausstellt, gehört es Fred ...

