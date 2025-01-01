Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 14
25 Min.Ab 12

Alex ist erschüttert, dass Klaus eine Doppelgängerin engagiert hat, und möchte nun wissen, ob Olivia von dem Plan gewusst hat. Auch für Lotta ist das Zusammentreffen mit Alex nur schwer zu verdauen - die Musikerin tut ihr leid, doch gleichzeitig macht sie sich auch Sorgen um ihre eigene Zukunft. Klaus informiert indes Olivia über die Existenz der Doppelgängerin und beschwört sie, positiv auf Alex einzuwirken ...

ProSieben
