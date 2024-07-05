Lotta in Love
Folge 13: Der Supergau
24 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Ihr Streit hat Alex und Michael stark mitgenommen. Vor allem Alex, die sich freiwillig entschließt, für einige Zeit ins Sanatorium zu gehen. Doch vorher möchte sie sich noch ein fertiges Demo im Studio ansehen - womit weder Klaus noch Lotta rechnen, die sich gerade auf einen Geschäftstermin vorbereiten ... Während Kaye in ihrem Oster-Rausch aufgeht und überall Ostereier versteckt, kommt für Tabatha die Osterüberraschung in Form eines prachtvollen Blumenstraußes - aber von wem?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH