Lotta in Love
Folge 8: Erwischt!
25 Min.Ab 12
Wegen der Auseinandersetzung mit ihren Eltern möchte Lotta den Job bei Firework Records kündigen. Doch Klaus schaltet sich ein und regelt das Problem, wofür ihm Lotta sehr dankbar ist. Laurenz bemüht sich weiterhin, mit Lotta das Posen für das bevorstehende Foto-Shooting einzustudieren. Lotta hat immer noch Schwierigkeiten, sich auf den hohen Absätzen elegant zu bewegen, als plötzlich Michael in Laurenz' Garderobe platzt ...
Genre:Nachrichtenmagazin, Motorrad
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH