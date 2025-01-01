Lotta in Love
Folge 12: Die Trennung
24 Min.Ab 12
Alex fühlt sich hintergangen, besonders von ihrer Mutter. Da die Situation Alex überfordert, möchte sie Michael sehen - er soll ihr jetzt beistehen. Olivia trifft eine Verabredung für den nächsten Tag und informiert gleichzeitig Klaus. Der sorgt dafür, dass Lotta nicht da ist, wenn Alex im Studio erscheint. Als Michael und Alex sich am nächsten Tag treffen, ist die Atmosphäre zwischen ihnen gereizt. Streit liegt in der Luft ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Motorsport
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH