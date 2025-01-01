Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 7
25 Min. Ab 12

Klaus verordnet Lotta ein strenges Trainingsprogramm, um eine glaubwürdige "Alex" zu werden. Die Anforderungen überrollen Lotta, doch die gute Bezahlung, vor allem aber die Aussicht, Michael wieder zu begegnen, machen ihr Mut. Dennoch: Lotta fällt es viel schwerer als gedacht, ihre neue Mission mit der Arbeit in der Wäscherei zu vereinbaren.

