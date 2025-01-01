Lotta in Love
Folge 3: Der Zusammenbruch
24 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit mit Michael packt Alex ihre Sachen und zieht aus. Völlig erschöpft bittet sie ihre Mutter um eine Pause. Doch Olivia erinnert sie an all die Termine, die keinen Aufschub dulden und für ihre Karriere so wichtig sind. Als der Druck zu groß wird und es zum Streit mit Klaus kommt, erleidet Alex einen Nervenzusammenbruch. Lotta hat das Bühnenkostüm zurückgebracht und begegnet nun endlich wieder Michael - doch der beachtet sie nicht im Geringsten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH