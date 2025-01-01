Lotta in Love
Folge 100: Michaels Liebeserklärung
24 Min.Ab 12
Achim und Klaus treffen sich mit ihren Anwälten, um herauszufinden, wie man die Position des jeweils anderen in der Firma schwächen kann. Achim hat Tabatha als seine persönliche Assistentin zu Firework zurückgeholt - der Krieg zwischen Jessie und Tabatha wird jetzt offen geführt. Indessen lässt sich Lotta von Leander dazu überreden, Michael mit einem versteckten Diktiergerät ein Geständnis über die Ursprünge von "Everything must change" zu entlocken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH