ProSiebenStaffel 1Folge 101
Folge 101: Intrigen

24 Min.Ab 12

Lotta will den heimlichen Mitschnitt des Gespräches zwischen ihr und Michael vernichten, aber Anna hält sie davon ab. Klaus sucht nach einem Druckmittel, um die geschäftlichen Ambitionen seines Vaters zu dämpfen. Über die Wiedereinstellung von Tabatha kommt es zwischen ihm und Achim zum offenen Streit. Als sich Lotta bei Michael für seine Unterstützung in den letzten Wochen bedanken will, kommen sich die beiden wieder näher. Er bietet Lotta an, die Nacht bei ihm zu verbringen ...

