Lotta in Love
Folge 102: Erpressungen
24 Min.Ab 12
Lotta lehnt Michaels Angebot, die Nacht bei ihm zu verbringen, ab. Als er am nächsten Tag mit Blumen bei Lotta in der WG auftaucht, beginnt ein heißer Flirt zwischen den beiden. Derweil wächst Alex' Misstrauen gegenüber ihrer Mutter bezüglich Markendeja. Olivia wird immer nervöser, denn Jareis droht, auch an Alex heranzutreten, wenn sie nicht 200.000 Euro zahlt. Indes gelingt es Leander, aus der WG den Mitschnitt des Gespräches zwischen Lotta und Michael zu entwenden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH