Lotta in Love
Folge 104: Bettgeflüster
24 Min.Ab 12
Lotta ist auf der verzweifelten Suche nach dem Band. Sie droht Leander, die Zusammenarbeit zu beenden, sollte er das Band nicht schleunigst aushändigen. Olivia präsentiert Klaus den von ihm gewünschten Exklusivvertrag mit Alex, doch Klaus ist der Preis dafür zu hoch. Auf der anderen Seite werden Achims Recherchen über Klaus' heimliche Machenschaften bei Firework Records für Klaus immer gefährlicher. Schließlich stellt Achim seinen Sohn zur Rede und droht ihm mit dem Rauswurf ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
