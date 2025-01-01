Lotta in Love
Folge 113: Familienbande
24 Min.Ab 12
Klaus hat erfahren, dass Vince sein Halbbruder ist. Angewidert stellt er Achim zur Rede - es kommt zum heftigen Streit. Sein ganzer Hass entlädt sich gegenüber Vince, in dem er einen potenziellen Erben von Firework Records sieht ... Svens Versuche, sich Lotta zu nähern, scheitern kläglich. In einem Gespräch mit Simone wird ihm klar, dass er handeln muss, wenn er das richtige Mädchen an seiner Seite haben will. Schließlich gesteht Sven Lotta, dass er Anna nicht mehr liebt.
