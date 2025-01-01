Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 124
Folge 124: Feuer und Flamme

24 Min.Ab 12

Lotta ist nervös: Sie trifft auf ihre Band. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten ist Leander beeindruckt von der immer selbstbewusster agierenden Lotta. Er fängt Feuer und will sie abends zum Essen einladen ... Olivia und Alex sind schockiert: Markandeja und Jareis waren Komplizen. Olivia ist somit nicht weiter verdächtig, doch sie ahnt nicht, dass Kommissar Müller kurz darauf von Klaus erfährt, dass sie ein intimeres Verhältnis zu Markandeja hatte ...

ProSieben
