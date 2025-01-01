Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 126
24 Min.
Ab 12

Alex ist immer noch eifersüchtig auf Lotta, nachdem sie Michael und Lotta in einem vertrauten Moment ertappt hat. Sie testet Michaels Gefühle für sie mit einem Heiratsantrag - mit fatalen Folgen ... Lotta ist indessen nervös, denn sie muss in Kürze erstmals live auftreten. Als sie wenig später versucht, ihre Eltern wieder zusammenzubringen, eröffnen die ihr im Streit, dass sie adoptiert ist - Lotta fällt aus allen Wolken ...

