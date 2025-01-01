Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Olivias Rache

ProSiebenStaffel 1Folge 22
Olivias Rache

Olivias RacheJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 22: Olivias Rache

25 Min.Ab 12

Anna hat immer noch Angst, dass sie schwanger sein könnte. Lotta steht ihr beim Schwangerschaftstest zur Seite. Max verlangt, dass Lotta ihm aufrichtig gesteht, wie sie zu so viel Geld kommt. Aber sie kann ihm nichts verraten, ohne die Verschwiegenheitsklausel zu brechen, auf die Klaus sie eingeschworen hat ... Vincent und Kaye tappen von einem Missverständnis ins nächste, weil Kaye sich nach wie vor mehr für Ninja interessiert und Vincents Annäherungsversuche nicht erkennt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen