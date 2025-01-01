Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 24
Folge 24: Das Training

24 Min.Ab 12

Lotta ist es schrecklich peinlich, dass Max mit Klaus Herbolz wegen des Schecks gesprochen hat. Doch sie ist so verliebt in Michael, dass sie außer den Schmetterlingen in ihrem Bauch nicht mehr viel wahrnimmt. Das ändert sich schlagartig, als sie von Olivia trainiert wird, Alex zu spielen ... Unterdessen erreicht Michael, dass Stix und Ninja in der Band bleiben können. Und Sven wagt den beruflichen Neuanfang: Er will Taxifahrer werden ...

