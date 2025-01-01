Lotta in Love
Folge 28: Und immer wieder Michael
24 Min.Ab 12
Lotta ist am Boden zerstört: Michael ignoriert sie komplett. Sie ahnt nicht, dass Tabatha ihm zuvor verraten hat, dass Alex bei Firework Records war, ohne sich bei der Band zu melden. Doch dann stellt sich heraus, dass alles nur ein großes Missverständnis war ... Alex sieht derweil ein, dass sie besser noch einige Zeit im Sanatorium bleiben sollte. Doch die Band ist verunsichert und weiß nicht, wie es ohne Alex weitergehen soll. Michael stellt Klaus zur Rede.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH