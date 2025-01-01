Lotta in Love
Folge 33: Das Verbot
24 Min.Ab 12
Klaus zitiert Lotta zu sich und verbietet ihr den Umgang mit den Musikern - besonders mit Michael. Für Lotta bricht eine Welt zusammen. Michael, immer noch betroffen von Alex' vermeintlichem Auftritt als Dessous-Model, sucht Ablenkung bei der Backpackerin Mathilda. Die beiden verbringen eine heiße Nacht miteinander - doch das hilft ihm auch nicht weiter: Er vermisst Alex viel zu sehr. Hendrik möchte Michael helfen und findet mit Hilfe von Tabatha heraus, wo sich Alex aufhält.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH