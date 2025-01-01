Lotta in Love
Folge 36: Alles nochmal gut gegangen
25 Min.Ab 12
Klaus lässt sich von Lotta nicht erpressen und bietet ihr als Kompromisslösung einen Gehaltsvorschuss an. In einer Mitarbeiterversammlung verkündet er, dass er voll und ganz hinter Alex steht und kündigt die Veröffentlichung der nächsten Single an. Gleichzeitig versucht die Konkurrenz, Alex abzuwerben und unterbreitet Olivia ein Angebot. Von Tabatha in die Enge gedrängt, weiht Laurenz seine Kollegin schließlich in die Double-Geschichte ein.
Lotta in Love
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH