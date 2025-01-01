Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Das Geständnis

ProSiebenStaffel 1Folge 39
Das Geständnis

Das GeständnisJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 39: Das Geständnis

24 Min.Ab 12

Während der Party streift Lotta neugierig durch die Villa und betritt zum ersten Mal das Zimmer von Alex. Plötzlich steht Michael neben ihr. Er gesteht ihr, dass er immer noch sehr an Alex hängt. Dies ist aber nicht sein einziges Problem: Er verspricht Ninja und Stix, sich wegen ihrer Verträge bei Klaus für sie einzusetzen ... Indes hat Max die OP gut überstanden. Doch nun muss er erstmal für mehrere Wochen in die Reha-Klinik.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen