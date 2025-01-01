Lotta in Love
Folge 39: Das Geständnis
24 Min.Ab 12
Während der Party streift Lotta neugierig durch die Villa und betritt zum ersten Mal das Zimmer von Alex. Plötzlich steht Michael neben ihr. Er gesteht ihr, dass er immer noch sehr an Alex hängt. Dies ist aber nicht sein einziges Problem: Er verspricht Ninja und Stix, sich wegen ihrer Verträge bei Klaus für sie einzusetzen ... Indes hat Max die OP gut überstanden. Doch nun muss er erstmal für mehrere Wochen in die Reha-Klinik.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
