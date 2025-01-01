Lotta in Love
Folge 41: Das Skizzenbuch
24 Min.Ab 12
Lotta erfährt, dass sie für Alex' neues Video tanzen soll und zur Vorbereitung einen persönlichen Tanzcoach bekommt. Als sie Michael trifft, fällt ihr jedoch ein, dass sie bei der Party ihr Skizzenbuch in der Villa vergessen hat - und das sollte die Band auf keinen Fall in die Hände bekommen ... Anna ist beleidigt, weil Sven ihre Beziehung vernachlässigt und nur noch Wäscherei und Taxischein im Kopf hat, und verabredet sich mit Lotta für einen Weiberabend.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH