Lotta in Love
Folge 44: Und Action
24 Min.Ab 12
Lotta trifft sich mit dem Tanzcoach Detlef D! Soost in einem Café und rutscht von einem Fettnäpfchen in das nächste ... Vince ist verzweifelt wegen Kaye und Ninja, und er betrinkt sich im Studio - die Band findet ihn am nächsten Morgen. Anna hat indessen eine handfeste Auseinandersetzung mit den Randalierern. In der Nacht sprühen sie Annas Imbisswagen mit Graffiti voll - Anna ist fassungslos.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH