ProSiebenStaffel 1Folge 53
Folge 53: Die Nacht im Tonstudio

24 Min.Ab 12

Lotta fühlt sich einsam und macht sich auf den Weg Richtung Studio, wo sie Michael trifft. Als Klaus währenddessen das Gebäude verlassen will, löst er versehentlich die Feuernotfallschließanlage aus - Lotta und Michael sind im Studio eingesperrt. Bei einigen Gläsern Wodka kommen sich die beiden näher ... Später am Abend singt Leonie hinreißend. Sie hat einen heimlichen Zuhörer - Rainer, ihr Exmann ...

