Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Bittere Enttäuschung

ProSiebenStaffel 1Folge 55
Bittere Enttäuschung

Bittere EnttäuschungJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 55: Bittere Enttäuschung

24 Min.Ab 12

Lotta als Alex gelingt es, die Band zu versöhnen und neu zu motivieren. Doch Klaus, der von Lottas Alleingang erfahren hat, macht klar, dass alles, was Alex betrifft, über ihn zu laufen hat. Erst jetzt begreift Lotta, dass sie zu weit gegangen ist. Als sie später mit Michael über ihre gemeinsame Nacht spricht, erklärt er ihr, dass er doch noch an Alex hängt ... Leonie überrascht ihren Exmann Rainer beim Gespräch mit Vince und setzt ihn vor die Tür. Vince ist ratlos ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen