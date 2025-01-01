Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Ein Date mit Michael

ProSiebenStaffel 1Folge 57
Ein Date mit Michael

Lotta in Love

Folge 57: Ein Date mit Michael

24 Min.Ab 12

Michael hat gemerkt, dass es Lotta nicht gut geht, und möchte mit ihr reden. Doch Lotta verschweigt ihm den wahren Grund. Als sie am Abend mit Anna über das Thema spricht, kommt es wieder zum Streit zwischen den Freundinnen ... Olivia ist sauer, dass Lotta als Alex in der Villa war, doch Klaus will sie weiterhin als Double haben. Rainer sucht indes erneut den Kontakt zu Leonie. Als er vor dem "Leonies" auf Achim trifft, kommt es beinahe zur Prügelei ...

