Lotta in Love
Folge 60: In eigener Mission
24 Min.Ab 12
Die Auseinandersetzung mit Olivia und Klaus war zuviel für Alex: Sie hat einen schweren Kreislaufkollaps erlitten und liegt auf der Intensivstation. Lotta ist indes entschlossen, zu kündigen, doch Klaus kann sie davon abhalten - allerdings muss er ihr versprechen, dass so etwas wie Alex' Überraschungsbesuch nicht mehr vorkommt ... Vince lässt nicht locker: Er will wissen, was es mit Rainer und Leonie auf sich hat. Achim bittet Leonie, ihrem Sohn endlich die Wahrheit zu sagen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH