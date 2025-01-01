Lotta in Love
Folge 63: Nils, der Coach
24 Min.Ab 12
Lottas Gesangsprobe hat Klaus überzeugt - er will ihr einen Gesangscoach besorgen. Lotta kann es nicht fassen, dass Klaus so reagiert, wenig später packen sie aber doch die Selbstzweifel. Laurenz erinnert sie daran, dass sie trotz allem ihr eigenes Leben, Familie und Freunde nicht völlig vergessen darf. Sie sucht Trost bei ihrer Mutter und verpasst dadurch fast ihren Gesangsunterricht. Als sie im Studio eintrifft, stellt ihr Klaus ihren Coach vor: Es ist Patrick Nuo!
Lotta in Love
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH