Lotta in Love
Folge 65: Das Geständnis
24 Min.Ab 12
Patrick holt Lotta von Zuhause ab und versetzt damit Anna und Sven in Erstaunen, als die den gut aussehenden Typen in ihrer Wohnung sehen. Das nutzt Lotta aus, um Michael eifersüchtig zu machen. Als ihr Patrick nach dem Unterricht im Leonies ein eindeutiges Kompliment macht, ist Lotta völlig durcheinander ... Leonie erfährt indes aus dem medizinischen Attest, den Rainer ihr hinterlassen hat, dass er zeugungsunfähig ist ...
