Lotta in Love
Folge 66: Die Abfuhr
24 Min.Ab 12
Lotta ist irritiert von den Komplimenten, die ihr Patrick ständig macht - sie glaubt, er möchte nur mit ihr in die Kiste. Olivia stellt Klaus wegen der Pressemitteilung zur Rede. Die Situation eskaliert, und Klaus erteilt Olivia Hausverbot. Achim schaltet sich ein, doch Klaus erzählt ihm seine Version der Ereignisse und stellt Olivia als unprofessionell dar. Doch Achim bleibt skeptisch ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH