Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Ein großes Missverständnis

ProSiebenStaffel 1Folge 68
Ein großes Missverständnis

Ein großes MissverständnisJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 68: Ein großes Missverständnis

24 Min.Ab 12

Lotta ist total durcheinander von Patricks angedeuteter Liebeserklärung und sie versucht, ihm klar zu machen, dass sie in einen anderen verknallt ist. Doch Patrick versteht ihre vagen Andeutungen falsch und glaubt, er sei gemeint. Genauso geht es Michael, als Lotta sich Rat suchend an ihn wendet - er glaubt, Lotta sei in ihn verliebt ... Alex geht es immer schlechter. Olivia fühlt sich schuldig und macht sich Vorwürfe, dass sie ihre Tochter nicht genug unterstützt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen