Lotta in Love
Folge 71: Lottas Chance
24 Min.Ab 12
Lotta alias Alex zieht sich nach ihrem Gesangsflop vor der Band verzweifelt zurück, doch Michael kann sie wieder aufbauen. Wenig später gesteht sie Laurenz, dass es ihr großer Traum ist, Sängerin zu werden. Da bietet ihr Klaus nach Rücksprache mit Patrick Probeaufnahmen an. Indes setzt Olivia Klaus unter Druck, dass der Aufnahmetermin für Alex unbedingt verschoben werden muss. Klaus kann sie vorerst beruhigen ... Simone erklärt Leonie, dass Oscar "nur" ein guter Freund sei ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH