Lotta in Love
Folge 76: Liebeskummer
24 Min.Ab 12
Lotta leidet unter Liebeskummer. Michaels Versuche, mit ihr zu reden und ihr seine Gefühle zu erklären, blockt Lotta ab - sie kann Michael noch nicht wieder vertrauen ... Jessie will Tabatha eins auswischen und lässt sich auf ein Date mit Hendrik ein. Tabatha versucht, Hendrik zu warnen - vergeblich, denn Hendrik ist mittlerweile total in Jessie verschossen ... Klaus merkt indessen, dass er Lotta dringend als Alex-Ersatz braucht und verhält sich ihr gegenüber sehr freundlich.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
