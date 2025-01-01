Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 76
24 Min.Ab 12

Lotta leidet unter Liebeskummer. Michaels Versuche, mit ihr zu reden und ihr seine Gefühle zu erklären, blockt Lotta ab - sie kann Michael noch nicht wieder vertrauen ... Jessie will Tabatha eins auswischen und lässt sich auf ein Date mit Hendrik ein. Tabatha versucht, Hendrik zu warnen - vergeblich, denn Hendrik ist mittlerweile total in Jessie verschossen ... Klaus merkt indessen, dass er Lotta dringend als Alex-Ersatz braucht und verhält sich ihr gegenüber sehr freundlich.

