Lotta in Love
Folge 79: Heimlichkeiten
25 Min.Ab 12
Lotta ist total überrumpelt von Alex' Besuch - und ihrer Bitte, Lotta solle sie noch eine Zeitlang weiter doubeln. Denn Alex setzt knallharte Bedingungen: Kein Singen - und Finger weg von Michael! Lotta erbittet sich eine Bedenkzeit ... Olivia erhält eine Nachricht von Alex: Sie wird vorerst nicht zu Firework Records zurückkommen. Olivia versucht, sowohl Alex zu erreichen, als auch Klaus hinzuhalten - beide Male vergeblich. Der Druck auf Olivia wächst ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH