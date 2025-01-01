Lotta in Love
Folge 81: Der neue Song
24 Min.Ab 12
Lotta und Anna können sich nicht erklären, warum Lottas Song im Radio zu hören ist. Lotta will auf keinen Fall vor Alex und der Band wie eine Lügnerin dastehen. Ihr Versuch, Klaus telefonisch zu erreichen, scheitert jedoch. Lotta begibt sich selbst zu Firework Records ... Auch die Band ist über den Radiosong verunsichert. Jessie verdächtigt sogar Hendrik, mit Klaus gemeinsame Sache zu machen. Klaus versucht, die Band zu beruhigen - es bleibt jedoch ein fader Beigeschmack ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH