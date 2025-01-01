Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 85
Folge 85: Ein Streit mit Folgen

24 Min. Ab 12

Lotta kann es nicht glauben, dass die Presse sie als verrücktes Groupie darstellt. Sie klärt ihre Mutter notgedrungen über ihr Doppelleben auf. Aber Lotta gibt sich nicht geschlagen: Sie trifft sich mit einem Journalisten und erzählt ihre Version der Geschichte ... In Stix findet Lotta ungeahnte Unterstützung. Je mehr Einzelheiten Stix über Lottas "Double-Karriere" bei Firework Records erfährt, desto größer wird ihre Wut auf Klaus. Zornig stürmt Stix in sein Büro ...

