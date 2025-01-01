Lotta in Love
Folge 86: Der Unfall
24 Min.Ab 12
Stix liegt reglos auf der Straße. Die Zeit, bis endlich ein Notarzt kommt, erscheint Ninja wie eine Ewigkeit. Die Angestellten von Firework Records sind fassungslos. Bloß Klaus bleibt völlig ungerührt, als ihn die Nachricht erreicht. Er gibt Anweisung, das Tagesgeschäft ohne Unterbrechung weiterlaufen zu lassen. Als Lotta erfährt, dass Stix kurz vor dem Unfall völlig aufgebracht aus Klaus' Büro gerannt kam, ahnt sie, dass dies etwas mit ihr zu tun haben könnte ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH