Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Der Unfall

ProSiebenStaffel 1Folge 86
Der Unfall

Der UnfallJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 86: Der Unfall

24 Min.Ab 12

Stix liegt reglos auf der Straße. Die Zeit, bis endlich ein Notarzt kommt, erscheint Ninja wie eine Ewigkeit. Die Angestellten von Firework Records sind fassungslos. Bloß Klaus bleibt völlig ungerührt, als ihn die Nachricht erreicht. Er gibt Anweisung, das Tagesgeschäft ohne Unterbrechung weiterlaufen zu lassen. Als Lotta erfährt, dass Stix kurz vor dem Unfall völlig aufgebracht aus Klaus' Büro gerannt kam, ahnt sie, dass dies etwas mit ihr zu tun haben könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen