ProSiebenStaffel 1Folge 90
24 Min.Ab 12

Bruce drängt Lotta, ihre Angst vor dem Singen zu überwinden, aber Lotta scheitert auch vor Bruce. Sie erklärt ihm jedoch, dass sie bereit ist, für ihre Karriere zu kämpfen. Bruce stellt Lotta ihrem potenziellen Manager vor: Leander. Leonie fasst Mut und besucht Vince in der Villa. Sie will ihm endlich die Wahrheit sagen - doch so weit kommt es erst gar nicht. Als Leonie ihre Beichte mit Rainer beginnt, nimmt Vince sofort an, dass dieser sein leiblicher Vater ist ...

