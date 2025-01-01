Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 95
24 Min.Ab 12

In Achim gärt der Verdacht, dass nicht Alex, sondern Lotta "Everything must change" gesungen hat. Seine Zweifel werden nicht gerade geringer, als er Lotta zufällig singen hört ... Tabatha und Hendrik wissen nach ihrem One-Night-Stand nicht so recht, wie sie weiter miteinander umgehen sollen. Während Tabatha sich auch mehr vorstellen könnte, bleibt Hendrik distanziert. Jessie nutzt sofort ihre Chance und schwärzt Tabatha wegen der Affäre bei Klaus an ...

