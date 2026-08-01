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Lou!

Eltern-Zoff

KinderweltStaffel 4Folge 10vom 01.08.2026
Eltern-Zoff

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Lou!

Folge 10: Eltern-Zoff

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Mina möchte ihren Geburtstag nicht feiern, weil ihre Eltern sich scheiden lassen und ständig streiten. Lou organisiert zusammen mit ihrer Mutter und Richard eine Überraschungsfeier, zu der Minas Eltern nicht eingeladen sind. Allerdings treffen beide nacheinander überraschend dort ein. Lou und ihre Mutter setzen alles daran, dass sich Minas Eltern nicht begegnen, damit die Feier nicht in einen erneuten Eltern-Streit ausartet...

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