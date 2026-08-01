Lou!
Folge 8: Schuld-Frage
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou kommt genervt nach Hause, weil sie gerade zu spät zu einer Verabredung mit Tristan gekommen ist. Sie beschuldigt ihre Mutter, sie gezwungen zu haben, in der Apotheke ein Medikament gegen Bauchweh zu holen. Aber Lous Mutter verteidigt sich: Sie kann nichts dafür, dass sie krank war! Entschlossen, die oder den Schuldigen für den enttäuschenden Nachmittag zu finden, beginnt Lou, die Ereignisse der Reihe nach chronologisch durchzugehen.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat