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Lou!

Streber-Freund

KinderweltStaffel 4Folge 5vom 01.08.2026
Streber-Freund

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Lou!

Folge 5: Streber-Freund

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou rettet Michel, einen ihrer Schulkameraden, aus einer Notlage. Er ist ein etwas anstrengender Streber, der sich für den Weltraum begeistert. Lous Tat hält er für ein Zeichen des Schicksals, den Beginn einer großen Freundschaft! Deshalb folgt Michel Lou von nun an wie eine Klette überall hin. Was Lou allerdings überhaupt nicht gefällt.

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